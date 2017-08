Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Recette de gigot simple pour la fête de Tabaski Rédigé par leral.net le Mardi 29 Août 2017 à 15:19 commentaire(s)| La Tabaski approche à grand pas et on ne peut parler de Tabaski sans parler de viande. Mais qui dit viande de mouton dit grillade. Pour ceux qui ne peuvent pas faire la grillade au fourneau, je vous propose une recette simple et facile de Gigot au four à l’africaine. On court moins de risque de se brûler les doigts !!!!





Préparation:

Pour le Gigot : Commencer d’abord par faire une petite mixture Poivre, Ail, Piment sec, Maggi ou Jumbo Gingembre (facultatif) dans le mixeur. Puis mariner la viande avec la mixture (faire de petites poche a la viande et y inciser la mixture), de la Moutarde et un peu de Vinaigre.



Mesurer les portions selon la quantité de viande. Enduire la viande avec du beurre margarine et laisser reposer quelques minutes pour que l’assaisonnement puisse pénétrer la viande.



Entre-temps, enduire le fond du plat allant au four avec un peu de beurre. Mettre la viande au plat et recouvrir de papier aluminium. Enfourner a une température de 180 degrés Celsus pendant 2 à 3 heures. Vérifier la cuisson de temps en temps, en arrosant la viande avec le reste de la marinade pour qu’elle soit tendre. 30mn avant de sortir la viande du four, retirer le papier aluminium et laisser la viande dorer.



Pour la Sauce Oignon : Dans un grand bol, coupez les oignon en dés ou rondelles c’est selon, mélanger avec la mixture (Poivre, ail, piment, Maggi, poivrons vert, lauriers), Vinaigre, Moutarde Dijon. Mélanger la mixture. Chauffer de l’huile et y verser l’oignon. Vérifier la cuisson en remuant de temps en temps pour que ça ne colle pas au fond. Rectifier l’assaisonnement en y ajoutant du sel, Maggi. Pour avoir un goût spécial, vous pouvez y ajouter des feuilles de laurier, du gingembre ou du poivron rouge. A vous de voir. Surveiller la cuisson en remuant de temps en temps jusqu’à ce que la sauce soit bien dorée. Eteindre le feu et réservez.



Pour l'Accompagnant : Vous pouvez préparer une mixture de légumes : Rappez de la carotte, choux-fleur, assaisonnez avec un cube Maggi ou Jumbo, Mayo, une pincée de poivre, une cuillère a café de Moutarde Dijon, une cuillère a café de Vinaigre et bien mélanger. Goutez et rectifier l’assaisonnement selon votre goût.



Pour la Vinaigrette : Mélangez un peu d'huile végétale avec un peu de Vinaigre, Moutarde Dijon, Maggi, pincée de Poivre, de Sel, y ajouter un peu d’oignon coupé en fines rondelles, Oignons Blancs et Cornichons découpés en petites tranches. Bien mélanger la mixture et réserver.



Pour la Décoration : Vous pouvez préparer la salade (Lettiuce), Concombre, Oignon Blanc, Cornichon, Tomate, Poivron Rouge, Vert, Jaune, Œuf dur puis réservez.



Enfin pour le Dressing : Il faut être imaginatif et y aller à fond. On dit qu’un plat bien présenté donne de l’appétit. Donc à chacun son imagination. Mais voici un exemple de comment vous pourriez faire. Dans un joli plat de présentation, mettre le Gigot au milieu de plat, mettre les accompagnants aux alentours, mettre la mixture de carotte et choux sur chaque côté, verser la sauce oignon sur la viande mais pas sur les légumes, verser la vinaigrette sur les légumes et finir par les frites de pomme de terre.







mameboye.blogspot.sn





