Recette de poulet pour la fête de la Korité

Pour dix personnes, cette recette facile se prépare en 2 heures.

INGRÉDIENTS

4 poulets

10 œufs

1 pot de beurre de cuisine

1 kg d’oignons

2 gousses d'ail

1 bouquet de persil

1 bouquet de cèleri

1 bouquet de menthe

1/2 noix de coco

1 portion de fromage de gruyère

5 carottes

4 choux

2 aubergines

3 concombres

Moutarde, vinaigrette

Sel, poivre

PRÉPARATION

1- Videz et lavez les poulets

2- moudre 1 gousse d'ail, le sel et le poivre, le persil, le céleri, et une partie du gratin de coco.

3- Piquez le poulet avec 2/3 de cette mixture.

4- Badigeonnez le poulet avec le reste de cette mixture, malaxez avec le beurre et 1 œuf.

5- Mettez les poulets sur une marmite et faites cuire à feu doux.

6- Coupez les oignons en rondelles.

7- Faites rissoler avec 2 c. de beurre, ajoutez moutarde, vinaigre, sel et réserver.

8- Grattez les légumes (carotte, chou, aubergine), mettez dans une vinaigrette et laissez mariner quelques minutes. Chaque légume dans un récipient à part. réserver.

9- Coupez les concombres en rondelles.

10- Faites cuire les œufs à la coque.

Servez et décorez à votre manière avec les œufs, les gratins, les concombres.



cuisineaz.com