Récit glaçant du père de Sadio Sidibé tué parce qu'il a parlé wolof (vidéo)

Fily Sidibé raconte l'incroyable meurtre de son fils, Sadio Sidibé, 20 ans, tué parce qu'il s'exprimait en wolof. L'affaire s'est passée dans la nuit du lundi 31 juillet au mardi 1 août. Vers 23h, Fily Sidibé, d'origine guinéenne, est alerté par les cris des enfants dans la rue. Croyant avoir affaire à un voleur, il déboule de sa chambre et tombe sur l'attroupement. Dans la foule, il aperçoit Omar Dia s'acharner à coups de pilon sur un homme. Sans réfléchir, il réussit à l'extirper sans savoir que c'est son fils dont il s'agit. Un peu plus tard dans la soirée, il apprend que la victime n'était autre que son fils. Il raconte les deux jours qu'il a passé à l'hôpital avec son fils avant qu'il ne succombe. Deux jours de tourmente et d'angoisse.