Recommandation de Serigne Cheikh Sidy Makhtar Mbacké pour une lecture collective du Saint Coran, ce jeudi 20 avril 2017

Serigne Mountakha MBACKE a fait ce mardi 18 avril 2017, une importante déclaration à TOUBA au nom de Cheikh Sidy Moukhtar MBACKE, Khalife Général des Mourides. Cette déclaration porte sur une recommandation du Khalife pour une lecture collective du Saint Coran, ce jeudi 20 avril 2017.



Cette recommandation concerne toutes les mosquées, dans sa déclaration, Serigne Mountakha a rappelé les objectifs fixés par le Khalife et qui tournent autour de l’action de grâce à rendre à DIEU, le repentir sincère, et de prier DIEU pour qu’il nous donne une paix durable au Sénégal, dans la Ummah Islamique et partout dans le monde.