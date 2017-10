Réconciliation Macky Sall – Me Wade : Le Pouvoir et le PDS donnent leur position sur le vœu du Khalife des Mourides La réconciliation entre le président Macky Sall et son prédécesseur, Abdoulaye Wade est une des préoccupations du Khalife général des Mourides, Serigne Sidy Mokhtar Mbacké. De son côté, la classe politique apprécie à sa manière, ce souhait du Khalife exprimé à travers son porte-parole, Serigne Bass Abdou Khadr Mbacké.

« Ce n’est pas pour des raisons politiques qu’il le fait. C’est pour la paix et pour l’intérêt supérieur du Sénégal qu’il le fait. Donc, s’il veut réconcilier Macky Sall et Me Wade, il est toujours dans sa logique et je l’accueille toujours avec beaucoup de joie », s’est réjoui Moustapha Fall Ché, membre de la coalition présidentielle, Benno Bokk yakaar. Le coordonnateur de la coalition Macky 2012 veut que le plaidoyer se développe davantage. « Il faut que d’autres prennent leur bâton de pèlerin pour aider les deux présidents à se retrouver », a-t-il recommandé mardi, sur les ondes de Walf Fm (privée).



Du côté de l’opposition, la démarche du guide religieux est aussi, bien vue. Doudou Wade se dit favorable à cette réconciliation. « Nous ne pouvons que prier pour que Dieu gratifie cette voie et fasse que cela aboutisse comme il le souhaite. On ne peut pas en dire plus d’autant qu’il est révélé depuis très longtemps, qu’il s’agit du différend qui oppose Karim Wade et l’Etat du Sénégal sur l’affaire de la Crei et sur la confiscation de tous les biens appartenant à Abdoulaye Wade, qui ont été attribués à Karim Wade. Abdoulaye Wade avait toujours dit que les biens qui ont été confisqués n’appartenaient pas à Karim Wade », a détaillé ce membre du Comité directeur du Parti démocratique sénégalais.



Reste à savoir dans combien de temps et sous quelle forme cette réconciliation sera formalisée. En attendant, les émissaires du Khalife général vont certainement continuer de développer des stratégies pour ces retrouvailles.







