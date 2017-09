Reconduit dans ses fonctions aujourd’hui par décret: Dionne à la tête d’un Gouvernement de choc Comme annoncé par la Libération, le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne qui a démissionné de ses fonctions hier sera reconduit dans ses fonctions. Le décret actant la confiance renouvelée du chef de l’Etat à son chef de Gouvernement sortant sera rendu public aujourd’hui et marquera le début des consultations.

Comme annoncé le Premier ministre a rendu sa démission hier, ce qui a entraîne de facto celle du Gouvernement. Le fait que Mahammed Dionne n’a pas été reconduit dans ses fonctions le même jour, a nourri les commentaires et entraîné les plus folles rumeurs. Mais comme l’a relevé Libération, il reste en fonction et le décret actant ce choix présidentiel sera rendu public aujourd’hui.



Immédiatement après, me PM va débuter les consultations qui doivent aboutir en début de soirée à la formation d’un nouveau Gouvernement.



Les mêmes sources autorisées renseignent que Macky Sall a pris tout son temps hier pour faire quelques réglages concernant la nouvelle appellation de certaines stations ministérielles.



Selon nos informations, au moins deux nouveaux ministres feront leur entrée dans le nouveau Gouvernement qui sera aussi marqué par plusieurs jeux de chaises entre anciens ministres.



Quoiqu’il en soit, les observateurs avisés sont d’avis qu’ne reconduisant Mahammed Dionne dans ses fonctions, le Chef de l’Etat a renouvelé sa confiance à un « soldat » loyal qui n’a qu’une seule ambition : servir son « patron » et donner corps à ses projets.



