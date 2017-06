Recours devant le Conseil constitutionnel pour « plagiat »: Amsatou Sow Sidibé perd devant Cheikh Tidiane Gadio

«Le Conseil constitutionnel, après avoir examiné la requête de Me Amsatou Sow et la réponse fournie par notre coalition, vient de nous communiquer officiellement sa décision numéro/E/2017 du 15 juin 2017. La requête de Mme Amsatou Sow Sidibé est déclarée « irrecevable » et sa démarche non-conforme à la loi électorale de notre pays», informe un communiqué de Cheikh Tidiane Gadio et Cie.



La coalition pôle alternatif 3e voie/Senegaal dey dem « prend acte » de cette décision et entend désormais « passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire préparer sereinement les échéances électorales, s'occuper des vrais problèmes des Sénégalais et arrêter la recherche effrénée et indécente du Buzz à tout prix ».



Tout de même, Gadio et ses alliés disent avoir accueilli « avec une profonde tristesse » les propos « irrespectueux » et « irresponsable » de la présidente de ‘’Car-leneen’’ qui les a accusés de « plagiat ». Surtout venant d’une « universitaire de surcroît, dans le seul but de faire mal à tous ceux qui admirent le parcours intellectuel et le passage remarqué et salué » du leader du Mpc/l à la tête de la diplomatie sénégalaise.



Dans son argumentaire, le mandataire de la coalition Pôle alternatif 3e voie/Senegaal dey dem a tenté de démonter « la confusion» soulevée par Mme Sidibé. « Si elle lit bien la liste des coalitions publiées par la Dge, plusieurs coalitions, partis ou mouvements ont des composantes de noms identiques. Exemple : la composante Mankoo se retrouve dans les coalitions ci-après : "Manko Taxawu Sénégal", ‘’Manko yessal Sénégal’’, ‘’Manko wattu Sénégal’’.



"Sur le même registre, il existe: "Coalition Manko wattu Sénégal" et "Coalition gagnante/Wattu Sénégal". Cette même constatation peut être faite dans les composantes du nom de la coalition de Mme Sidibé elle-même: Coalition la Troisième voie politique/Eutou askan wi.



La composante de nom «askan wi » se retrouve dans quatre autres coalitions: front national/battu askan wi, Coalition fal askan wi, coalition ndawi askan wi et coalition convergence patriotique/kaddu askan wi ", a fait remarquer le mandataire Mapenda Mbaye aux « sages » du Conseil constitutionnel.



Par conséquent, estime Gadio et Cie, « dans son souci d’éviter ‘’la confusion’’, Mme Sidibé devra surement initier la même procédure contre toutes ces coalitions qui ont utilisé ‘’askan wi’’ ou accepter l’antériorité de l’usage par une de ces coalitions et retirer ‘’askan wi’’ du nom de sa propre coalition ».





Le Quotidien