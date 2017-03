Recrudescence de la délinquance : Le président Macky Sall annonce un plan national de lutte contre la criminalité

La recrudescence de la violence et la criminalité inquiète au plus haut niveau des autorités sénégalaises. En effet le président Macky Sall a annoncé ce mercredi 01 mars à l’occasion du Conseil des ministres un plan national de lutte contre ce fléau qui hante le sommeil des populations.



Rappelant la mission régalienne de l’Etat, d’assurer la sécurisation des personnes et des biens, le président Macky Sall a demandé au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Abdoulaye Daouda Diallo et au ministre des Forces armées, Augustin Tine de « déployer, dans toutes les localités du Sénégal, les stratégies adéquates ainsi que les moyens de prévention et d'intervention nécessaires, afin de juguler la recrudescence de la délinquance », note le Communiqué parvenu à la Rédaction de Leral. net.



Ainsi, le Président Macky Sall a également demandé au Gouvernement de développer, en relation avec les acteurs économiques et sociaux, « des actions significatives de présence sur le terrain et une communication de proximité, en vue d’améliorer la couverture sécuritaire, notamment des établissements financiers, des pharmacies, des marchés, des centres commerciaux et artisanaux, des boutiques et autres magasins de produits et d'articles de luxe ».



Landing DIEDHIOU, Leral.net