Recrutement à l’aéroport Blaise Diagne: Les travailleurs de Dakar râlent, le ministre s’en lave les mains Dialogue de sourds à l’aéroport international Blaise Diagne (Aibd) de Diass. Entre les craintes et réserves des syndicalistes quant au sort réservé aux travailleurs de l’aéroport Léopold Sédar Senghor, les exigences des Turcs de Limak sur le recrutement et les manquements notés..., les choses se compliquent.

Le démarrage des activités de l’Aéroport international Blaise Diagne ne se fera pas en toute tranquillité. Du moins, si l’on en croit l’Intersyndicale de la plateforme aéroportuaire du Sénégal, qui participait à une rencontre sur la présentation du programme-phare de relance du hub aérien sous-régional du Plan Sénégal émergent.



En effet, le ministre du Tourisme et des Transports aériens et les syndicalistes du secteur ont pu échanger avec le consortium Summa-Limak. Pour rappel, Summa, le maître d’œuvre, s’est formellement engagé à livrer l’infrastructure dans huit mois, voire moins. Quant à la mise en service qui sera assurée par Limak pendant 25 ans, selon le contrat de convention, elle démarrera quatre mois après la livraison des travaux.



Ainsi, il a été question, durant ces trois jours d’échanges, du sort réservé aux employés des Aéroports du Sénégal, au lendemain du démarrage des activités de l’Aibd. Nos sources font état d’un dialogue de sourds entre l’Intersyndicale de la plateforme aéroportuaire de l’aéroport Léopold Sédar Senghor et les Turcs de Limak. «Ces derniers, après un exposé sur la mise en service qu’ils vont mettre en place, nous inquiètent sur le statut des travailleurs de l’aéroport international de Diass», narre une source qui a assisté à la rencontre.



Pour être clair, les Turcs de Limak ont émis l’idée de procéder à un recrutement de plus de 600 personnes. Une idée rejetée par les syndicalistes, qui ont tapé du poing sur la table pour demander un redéploiement pur et simple. «Nous sommes près de 600 travailleurs, donc nous ne pouvons concevoir que les Turcs nous parlent de recrutement, alors qu’il y a des gens qui ont fait plus de 35 ans de service», ont rétorqué les syndicalistes aux Turcs.



Un vœu appuyé par le Directeur général de l’Agence des aéroports du Sénégal, Pape Maël Diop, qui a aussi rappelé que ses employés ne sont pas dans l’obligation d’un départ volontaire, comme voulu par l’Etat afin de faciliter le recrutement tant souhaité par Limak.



Face à la détermination des syndicalistes, Maïmouna Ndoye Seck, ministre du Tourisme et des Transports aériens, a demandé que Pape Maël Diop de dresser une liste des employés de la boîte qu’il dirige avec les informations utiles qu’il va remettre aux Turcs.



Autre problème noté par les syndicalistes, c’est le devenir des 600 temporaires. Sur ce cas précis, rien de concret n’a été acté. Finalement, il a été convenu entre les différentes parties de procéder à une seconde journée d’échanges afin de parvenir à un protocole d’accord pour valider les acquis sociaux portés par les syndicalistes, dont les clauses prendront en compte la situation des 600 temporaires qui ne savent pas jusqu’à présent à quel saint se vouer. Même le ministre n’a pas voulu s’aventurer sur cette question.



Concernant le futur de l’aéroport international Léopold Sédar Senghor de Dakar-Yoff, Maïmouna Ndoye Seck a été évasive. «C’est une question qui dépasse nos prérogatives qui se limitent à faire terminer les travaux de l’Aibd, transférer les activités commerciales de Dakar à Diass et le reste sera une décision qui sera édictée par le chef de l’Etat».



Pas d’infirmerie, pas d’école….juste 65 logements prévus



Le compte à rebours du démarrage des activités de l’Aibd s’accélère au moment où des manquements ont été décelés par les syndicalistes. En effet, les constructeurs n’ont pas prévu d’infirmerie pour les premiers soins en cas de besoin. En sus, il n’est prévu actuellement que 65 logements pour les futurs agents de l’Aibd. Un chiffre insignifiant pour les syndicalistes, qui ne sont pas encore satisfaits du système de démarrage des bus, qui serviront à déposer les travailleurs habitant Dakar et un peu loin de l’aéroport. Sans compter le manque d’écoles près de l’aéroport pour les enfants des agents de l’Aibd.

