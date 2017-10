Recrutement des pilotes d’Air Sénégal Sa : Cdt Malick Tall, accusé d’annuler le planning des QT, charge l’actuel DG

Le responsable des opérations aériennes au sein de l’équipe, chargée de la phase prédémarrage des activités d’Air Sénégal SA, Commandant Malick Tall, aurait fait l’objet d’un acharnement médiatique d’une extrême violence pendant plusieurs jours.



Le mémorandum, dont Leral.net détient une copie, précise que cette campagne de dénigrement a été montée et orchestrée de bout en bout par l’actuel Directeur Général d’Air Sénégal SA, Philippe Bohn. Ce dernier, lit-on, s’est appuyé d’un soit disant couac, confectionné par lui-même, pour ternir l’image du Cdt Tall auprès de l’opinion publique nationale et internationale. Leral décrypte les niches de vérité dans cette affaire. Enquête…



La confrontation entre les différents responsables de la Compagnie Aérienne Air Sénégal SA a bien décollé avant même, le décollage de sa propre flotte. Les coups bas se donnent sans pitié. Certains, chargés de missions spécifiques dans la mise en place de cette compagnie, souffrent déjà d’lynchage médiatique.



Le Commandant Malick Tall, une des premières victimes qui s’estime accusé à tort dans la prise d’une décision, consistant à annuler le planning des QT se désole de la posture du nouveau directeur général d’Air Sénégal SA, Philipp Bohn.



Analysant le fonds du dossier, il a été révélé que le Commandant Malick Tall était investi d’un certain nombre de missions au sein de l’équipe projet. L’homme, considéré de meilleur dans son domaine avait signé avec Air Sénégal SA un contrat de travail depuis le1er juillet 2016. Ledit contrat doit expirer le 3 octobre 2017. D’après la source, le rôle de l’équipe projet était de diligenter, la phase prédémarrage des activités de la compagnie.



Ainsi, le Commandant Malick Tall, engagé, avait en charge le pilotage du processus de certification de la compagnie pour l’obtention d’un permis d’exploitation aérienne, l’élaboration d’une Roadmap pré-exploitation vol et sol et la prise en charge de son suivi d’exécution. Mais, il devrait aussi, faciliter la participation au processus d’élaboration des options stratégiques, relatives à la définition du plan de flotte et des choix de modules.



Ce même Commandant Tall, objet d’acharnement médiatique, avait la mission de mettre en place l’organisation technique des processus et systèmes d’entretien des avions de la Compagnie, l’élaboration de la politique de maintien de la navigabilité des avions de la flotte et l’élaboration de la politique de maintien du bon fonctionnement des équipements opérationnels et de recours.



Conscient de la lourdeur de sa mission, précise-t-on, il s’est adjoint les compétences d’un cabinet de conseil et d’expertise en maintenance aéronautique, dénommée Aerotech pour mener à bien ce chantier. « L’équipe projet est placée sous l’autorité d’un comité de pilotage, dirigé par le Ministre de Tutelle. Le choix des membres est laissé à l’initiative du Directeur Général. Le fondement de leur engagement n’est pas pécunier. Mais, citoyen et patriotique. Tous les membres de l’équipe projet disposent de contrat précaire de prestation avec de faibles émoluments », renseigne la source.



Ambitieux et très regardant, le Commandant Tall, avait lui-même, équipé en mobilier, le bureau qu’il occupait avec ses propres deniers. Mais, son contrat de travail ayant pris fin le 3 octobre, M. Tall s’est rendu dans les locaux d’Air Sénégal SA deux jours après (le 5 octobre) pour procéder aux formalités de passation de service et effectuer le déménagement de ses affaires personnelles.



Grande, nous dit-on, fut ma surprise. En ouvrant les portes de son bureau, il aurait constaté que l’armoire où il enfermait ses objets personnels avait été défénestrée sur ordre de Philippe Bohn. Il fit immédiatement appel aux services d’un Huissier de justice qui après constat avait dressé pour la circonstance un procès-verbal.



Leral