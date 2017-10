Recrutements dans l'armée - Le centre socio-culturel de Ouakam pris d'assaut

L’armée sénégalaise a entamé ses recrutements pour l’année 2017, ce lundi. Les jeunes qui veulent servir la nation, ont pris d’assaut le centre socio-culturel de Ouakam, ce matin, occasionnant des bousculades .



Toutefois, a tenu à rassurer un candidat au micro de la RFM: "l’année passée a été plus difficile que cette année. Il y avait des bousculades par-ci et par-là, entraînant des morts ».



Des changements ont été effectués cette année concernant le dépôt des dossiers au niveau des brigades de gendarmerie. Désormais, il n’est plus possible pour les candidats de multiplier leurs chances, en déposant dans des lieux différents.