Reçu par Macky Sall, le milliardaire camerounais Baba Danpullo promet d’investir au Sénégal

Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Août 2017 à 16:57 | | 0 commentaire(s)|

(Agence Ecofin) - De l’avis de la presse sénégalaise, aucun homme d’affaires n’a reçu pareil accueil sous la présidence de Macky Sall. En effet, sur invitation du chef de l’Etat sénégalais, le milliardaire camerounais Alhadji Baba Danpullo, présenté par le magazine Forbes comme étant la première fortune d’Afrique subsaharienne francophone, a été reçu à Dakar à la fin du mois de juillet 2017.

En 48 heures, apprend-on aussi bien de la presse sénégalaise que des proches de l’homme d’affaires de Ndawara, dans la région du Nord-Ouest du Cameroun ; Alhadji Baba Danpullo a eu droit à un accueil princier : audience au palais présidentiel ; remise de la médaille du Lion d’or, la plus haute distinction honorifique sénégalaise ; prière à la mosquée de Dakar, en compagnie du président Macky Sall…

Mais, au-delà de ces oripeaux protocolaires, le moment phare de la visite de l’homme d’affaires en terre sénégalaise, a certainement été cette rencontre entre la forte délégation qui accompagnait le «Roi du thé» (parmi eux, se trouvait Mohamadou Ahidjo, fils du premier président camerounais, Ahmadou Ahidjo, enterré à Dakar, Ndlr), les autorités publiques et des investisseurs sénégalais.

Cette réunion a permis, pour les uns, de présenter les différentes opportunités qu’offre le pays de la Teranga en termes d’investissements ; et pour les autres, d’en explorer les plus rentables. A en croire nos sources, les investissements dans l’immobilier et le secteur de l’agro-alimentaire ont particulièrement retenu l’attention du milliardaire camerounais, qui a ensuite mis le cap sur la Guinée-Bissau.

Ici encore, le tapis rouge lui a été déroulé : accueil à l’aéroport avec banderole de bienvenue en langue portugaise par le premier ministre, Oumarou Sissoko Ambalo, puis réception au palais présidentiel par le chef de l’Etat bissau-guinéen. A cette occasion, le Président José Mário Vaz n’a pas caché à Baba Danpullo, l’objet de son invitation dans son pays : voir le milliardaire camerounais prendre une part active dans le développement économique de la Guinée-Bissau, en y investissant massivement.

Après avoir rassuré le chef de l’Etat bissau-guinéen sur son intention de saisir toutes les opportunités d’investissements qu’offre son pays, comme il l’avait déjà fait quelques jours auparavant face à Macky Sall du Sénégal ; Alhadji Baba Danpullo a ensuite invité la classe politique bissau-guinéenne, pays très souvent en proie à l’instabilité politique, à œuvrer pour la promotion de la paix, principal gage de l’attraction des investisseurs.

Impressionné par la qualité de l’accueil qui lui a été réservé aussi bien au Sénégal qu’en Guinée-Bissau, renseigne-t-on dans l’entourage du milliardaire de Ndawara, Alhadji Baba Danpullo ambitionne d’investir davantage dans ces deux pays, dans lesquels il détient déjà quelques actifs.

Au cours des prochaines années, informe-t-on, le milliardaire camerounais se propose d’investir plusieurs milliards de francs Cfa, comme c’est déjà le cas au Nigeria et en Afrique du Sud, les deux pays d’Afrique dans lesquels il est certainement la mieux implantée.

Assis sur un matelas financier évalué par le magazine Forbes à environ 550 milliards de francs Cfa, Alhadji Baba Danpullo est un ancien camionneur devenu riche à coups d’investissements dans l’immobilier, les télécoms et l’agro-industrie, aussi bien au Cameroun qu’en Afrique et en Europe.

Brice R. Mbodiam (Agence Ecofin)



