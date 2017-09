Récurrence des vols à main armée dans le Niombato : Les élus locaux exigent une Brigade de gendarmerie L’insécurité ne cesse de croître dans le Niombato (composée de quatre communautés rurales : Keur Saloum Diané, Toubacouta, Nioro Alassane Tall et Keur Samba Guèye) et d'une commune, Karang Poste) ; les vols à main armée sont devenus fréquents dans la zone. Il y a seulement quelques jours, des individus armés ont attaqué une boutique de Nioro Alassane Tall.

Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Septembre 2017 à 11:49 | | 0 commentaire(s)|

Le maire, Mamadou Niang Tall, évoque même des blessés.

« Il y a 4 personnes qui ont été blessées ; ils ont été évacués à l’hôpital Ibrahima Niass de Kaolack ; on ne sait pas s’ils vont revenir ; il y a un marché hebdomadaire qui regroupe des milliers de personnes, il y a aussi de grandes boutiques », a-t-il révélé.



Dans la commune voisine de Keur Saloum Diané, les habitants ont vécu la terreur, la nuit dernière. Des malfaiteurs ont fait irruption dans des villages de la commune. Là, aussi des coups de feu ont été tirés.

Abdou Lahad Seck, maire, de Keur Saloum Diané explique, sur Rfm, qu’en l’espace de trois ans, son secteur a été attaqué par deux fois. Des gens ont été attaqués et blessés ; de l’argent a été emporté. A l’en croire, les attaques sont récurrentes dans la zone.



Face à cette insécurité les élus locaux exigent une Brigade de gendarmerie plus proche. « Ça va arranger la zone de Keur Saloum Diané et Toubacouta ; nous sommes à 15 km de Sokone ; ça va également assurer la sécurité. Il faut dire l’accès dans notre zone est difficile », a soutenu l’élu local.



Ils rappellent que dans cette zone, très peu de villages bénéficient de l’électricité. Espérons que ces populations seront entendues par les autorités compétentes.







La rédaction de Leral.net





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook