Reddition dans le camp de Boko Haram: une vingtaine de combattants nigériens du groupe jihadiste ont rendu les armes ce mercredi

Le ministre de l’Intérieur Bazoum Mohamed a annoncé mercredi la reddition d’une vingtaine de combattants nigériens du groupe jihadiste Boko Haram, dans la région de Diffa (sud-est du pays).



Cette reddition s’ajoute à celle de fin décembre, lorsqu’une trentaine de combattants de Boko Haram avait déposé les armes dans la région de Diffa. Au total, « nous avons une cinquantaine de combattants de Boko Haram qui se sont rendus » depuis le 27 décembre, s’est réjouis le ministre Bazoum Mohamed, dans un entretien diffusé mercredi soir sur la télévision publique Télé Sahel.



Très proche du nord-est du Nigeria, la région de Diffa, qui abrite plus de 300 000 réfugiés et déplacés, est un des bastions du groupe islamiste. Elle est régulièrement le théâtre d’échauffourées et de massacres. Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, trois soldats nigériens y ont été tués et sept autres blessés lors d’une attaque de positions de l’armée par Boko Haram à Baroua.



Selon l’armée nigérienne, quinze combattants de Boko Haram ont également été tués et un autre « capturé ».