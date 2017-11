Redressement fiscal : Les impôts réclament plus de 10 milliards de FCFA à la Compagnie sucrière sénégalaise et serrent Dangote "Libération" révèle que le fisc a infligé un redressement retentissant à la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS), propriété du groupe Mimran : plus de 10 milliards de FCFA. Dangoté Cement a été aussi serrée par les Impôts, qui ont effectué des contrôles tous azimuts dans plusieurs grosses entreprises du pays.

Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Novembre 2017 à 10:28 | | 0 commentaire(s)|



La Compagnie sucrière sénégalaise (CSS) est en contentieux avec les Impôts qui viennent de lui infliger un très lourd redressement à la suite d’un contrôle. Des sources autorisées renseignent que le fisc réclame plus de 10 milliards de FCFA à l’entreprise, propriété du milliardaire Jean-Claude Mimran.



Qu’est-ce que les Impôts reprochent à la CSS. Difficile de le dire pour le moment, mais des interlocuteurs parlent d’un ‘’dossier solide’’, même si la société ne semble pas être du même avis.



Il faut dire que la CSS n’est pas la seule grande entreprise à subir les foudres des services fiscaux qui ont déclenché des contrôles tous azimuts. A preuve, les mêmes sources renseignent que Dangoté Cement, qui exploite une usine de ciment à Pout, a été aussi redressée à hauteur de « plusieurs milliards de FCFA » sans plus de détails.



Il y a de cela quelques mois, les Impôts avaient investi le secteur des hydrocarbures avec des contrôles tous azimuts ayant abouti à plusieurs redressements. Certaines sociétés qui refusaient de passer à la caiss,e ont eu la mauvaise surprise de voir un Avis à tiers détenteur (ATE) planer sur leurs comptes bancaires.









Libération

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook