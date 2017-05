Réfection du Building administratif : la facture passe de 30 à 39 milliards !

À ce rythme, la réfection du Building administratif risque de revenir extrêmement chère au contribuable sénégalais. En effet depuis l’attribution du marché à l’entreprise Bamba Ndiaye Sa, des avenants sont venus gonfler le coût global du projet.

9 milliards de plus.



Alors que l’Etat n’a pas même encore réceptionné le bâtiment dont la réfection devait, au départ, coûter 30,04 milliards de francs CFA, Seneweb a appris qu’un deuxième avenant vient d’être conclu dans le premier trimestre de 2017. Il a été signé entre l’Etat du Sénégal, par le biais de la Primature, et l’entreprise Bamba Ndiaye Sa, l’adjudicataire initial du marché. Montant de la rallonge : 6,4 milliards de francs Cfa. Ce qui porte la facture à 39 milliards de francs Cfa.



Premier gré à gré : 2 milliards

Au départ, en 2013, à travers un appel d’offres restreint qui avait suscité la polémique, l’Etat avait attribué le marché initial, immatriculé T1431/13, à Bamba Ndiaye Sa. Mais très vite, les coûts vont se révéler plus élastiques que prévu, puisqu’un avenant va s’ajouter au marché initial. Immatriculé T0717/16-Dk en avril 2016, celui-ci, de 2,04 milliards, n’était rien d’autre qu’un marché de gré à gré.



