Réflexion d'Ibrahima Sène sur les deux Tabaski au Sénégal Eid Mubarak aux musulmans du Sénégal, d'Afrique et de la Ummah islamique !

Les musulmans du Sénégal viennent de fêter la Tabaski sur deux jours différents, alimentant dans les réseaux sociaux, un débat sur la division de l'Islam dans notre pays.

Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Septembre 2017 à 15:49 | | 0 commentaire(s)|

Les gens qui s'en sont offusqués, refusent de prendre en compte le fait historique que l'Islam n'est pas une religion monolithique de pensée unique depuis l'apparition des Shiites et des Sunnites, avec leurs différents démembrements à travers les âges dans le monde entier.



Notre pays a hérité de cet Islam pluriel à travers la création de confréries différentes, et l'a si bien géré, qu'il est devenu source de tolérance et de convivialité de notre peuple multiethnique, où cohabitent, dans la paix et la fraternité, jusque dans les familles, et même dans certains cimetières, musulmans et chrétiens.



Ce sont donc les adeptes d'un Islam monolithique de pensée unique qui est source d'intolérance, qui sert de vivier à l'extrémisme islamique, avec ses dérives terroristes, qui a été exploité notamment aux USA sous le règne des BUSH et de OBAMA,, et en France, sous le règne de Sarkozy et de Hollande, pour reconfigurer le monde arabe et l'Afrique, pour y assurer la défense de leurs intérêts géostratégiques, en y semant le chaos et la désolation.



Au Sénégal, ces adeptes d'un Islam monolithique de pensée unique exploitent le manque de consensus sur la date de la Tabaski ou de la Korité, pour mettre sournoisement à l'index, l'Islam pluriel incarné chez nous par les différentes confréries musulmanes, présentées comme la source de la "division" de l'Islam dans notre pays !



L'objectif de ces adeptes de la pensée unique islamiste dans notre pays, c'est de remplacer nos guides confrériques par des " Mollahs", pour faire disparaître les confréries dans un processus de l'édification d'Un Etat Islamique des Mollahs, à partir des Imams des Mosquées !



Donc, de par leur rejet de l'Islam pluriel dans notre pays, pourtant consacré par l'existence de la " Conférence Islamique mondiale où coexistent tous les différents Etats porteurs de différents courants de pensée islamique, pour défendre l'Islam, malgré les conflits d'intérêts géostratégiques, souvent meurtriers, entre eux, ces adeptes d'un Islam monolithique de pensée unique sont de véritables dangers par la République démocratique et laïque, et pour la paix civile dans notre pays. Ils usent et abusent des réseaux sociaux, à cet effet.



Donc, les identifier et dénoncer leurs manœuvres, est un devoir civique pour tout citoyen sénégalais, et un devoir religieux pour tout croyant sénégalais, musulmans et chrétiens. Les deux Korité comme les deux Tabaski se sont encore déroulés dans la paix civile et la concorde, malgré le grand tapage organisé autour de la division des musulmans. Pour notre peuple et pour l'Islam, c'est cela qui compte le plus!







Ibrahima SENE

PIT /SENEGAL

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook