Refonte du fichier: déjà plus de 5,5 millions d'inscrits

Le président de la République a abordé dans son discours la refonte du fichier électoral qui a enregistré plus de 5 millions d’inscrits. Macky Sall a révélé qu’avec un total de 5.501.667 enrôlés à la date du 29 mars 2017, les inscriptions dépassent déjà largement l’objectif des 4.000.000, fixé dans la loi.



Le chef de l’Etat s’est réjoui ainsi du bon déroulement des opérations de refonte du fichier électoral à quelques mois des élections législatives du 30 juillet prochain. « Le gouvernement est en train de prendre toutes les dispositions requises pour la tenue d’un scrutin sincère, régulier et transparent, à la hauteur de notre tradition démocratique », assure le Président Sall.

