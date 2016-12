Refonte partielle du fichier électoral : Ce qu’Abdoulaye Daouda Diallo a promis à Oumar Sarr et Déthié Fall

« Une délégation de Mankoo Wattu Senegaal composée d’Omar SARR Président de la Commission électorale du Front, de Déthié FALL et de Makhtar SOURANG, a rencontré le Ministre de l’Intérieur Abdoulaye Daouda DIALLO dans les locaux de la Direction Générale des élections (DGE) afin d’examiner la mise en œuvre des accords issus de la rencontre du 01 décembre 2016 entre le Président de la République et la délégation de Mankoo Wattu Sénégal.



Sur les points faisant l’objet d’accord lors de cette rencontre, le Ministre de l’Intérieur s’est engagé au nom du Gouvernement à :



-présenter dans les plus brefs délais deux projets de loi en procédure d’urgence : le premier portant refonte partielle du fichier électoral et le second portant modification du Code électoral;



-mettre en place 500 Commissions Administratives au plus tard le 22 décembre 2016 et les porter à 700 avant le 15 janvier 2017;



-mettre en place un Comité de suivi pour la refonte partielle du fichier électoral avec des représentants de chaque pôle politique.



Par ailleurs, le Ministre de l’Intérieur a informé la délégation de Mankoo Wattu Sénégaal de la signature par le Président de la République du décret autorisant les Sénégalais sur le plan national à s’inscrire dans les Commissions administratives avec leur extrait de naissance et pour les Sénégalais à l’extérieur avec leur passeport numérisé.



Enfin, à propos du point concernant le nombre de députés, l’Opposition a rappelé ses positions au Ministre de l’Intérieur qui sont celles-ci :



-■maintien du nombre de députés à 150;



-■répartition égale entre les scrutins majoritaire et proportionnel;



-■les 10 députés dédiés à la diaspora soient prélevés des 150. »



Fait à Dakar le 20 décembre 2017

Pour le FDS/MWS

Le Coordonnateur

Député Mamadou Lamine Diallo





