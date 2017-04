Réforme du ministère de l'Economie: La direction générale des Finances n'existe plus. Avec la réforme du ministère de l'Economie, des Finances et du Plan (MEFP), la Direction générale des Finances (Dgf) disparaît dans l’organigramme du département dirigé par Amadou Bâ. Pour formaliser cela, le Conseil des ministres a adopté la nomination de Moustapha Bâ, ancien Dgf comme nouveau Directeur général du Budget.

Pour se conformer à ce qui se fait de mieux en matière de gestion des Finances et d'élaboration des politiques publiques dans le monde et dans la zone Uemoa, le Sénégal a décidé de restructurer son ministère de l'Economie des Finances et du Plan. Avec cette réforme, la Direction générale des Finances (Dgf) est morte. La réforme du ministère a permis de changer la Direction générale des Finances en Direction générale du Budget. Compte tenu de cela et pour formaliser cette nouvelle situation, le Conseil des ministres a entériné ce changement. Etant donné que la Direction générale des Finances est suppléée maintenant par la Direction générale du Budget, l'ancien Dgf, Mamadou Moustapha Bâ et son équipe ont migré vers la nouvelle structure.



Hier, en Conseil des ministres, au titre des mesures individuelles, le président de la République a décidé que Mamadou Moustapha Bâ, Économiste Planificateur, est nommé Directeur général du Budget. Dans le même sens, Papa Oumar Diallo, Inspecteur principal des impôts et des Domaines, est nommé Coordonnateur de la Direction générale du Budget. Ce dernier était aussi Coordonnateur de la défunte Direction générale des Finances (Dgf).



Après le ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, ce sera bientôt autour du ministère de l'Energie d’être renouvelé. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a adopté aussi le projet de décret portant organisation du ministère de l'Energie et des Energies renouvelables. Par ailleurs, appréciant les résultats du Recensement général des entreprises (RGE), réalisé pour la première fois au Sénégal, le président de la République félicite le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, l'Agence nationale de la Statistique et la Démographie (ANSD) et tous les acteurs impliqués dans le pilotage de cette opération essentielle pour la modernisation de l'économie nationale et l'actualisation du système d'établissement des comptes nationaux.



Ainsi, selon le communiqué du conseil, le Chef de l'Etat a demandé au Premier ministre d'ouvrir, dans les meilleurs délais, des concertations élargies avec le secteur privé, le monde universitaire et les collectivités territoriales, afin d'intensifier l'exécution consensuelle d'une politique de promotion des PME /PMI. Cette politique qui capitalise, pour le Président, dans l'équité, le potentiel économique de nos territoires, la création locale d'emplois.



L'AS

