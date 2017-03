Réformes des retraites : Le premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne a validé la feuille de route pour améliorer les conditions de vie des travailleurs

Le premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne a présidé ce lundi 27 mars la réunion interministérielle consacrée à la préparation de la deuxième conférence sociale. A la fin de la rencontre dont le thème porte sur « la réforme des retraites vers des régimes viables et inclusives », Seydou Guèye, porte-parole du Gouvernement a rendu compte des conclusions de la discussion.



Selon le ministre et porte-parole du Gouvernement, l’objet de la réunion était de faire le point sur l’état de la préparation de la deuxième conférence prévue pour le 20 et 21 Avril 2017.



Au cours de cette réunion, le premier ministre a rendu compte de toute la phase préparatoire à travers des réunions sectorielles et tripartites qui a permis de diagnostiquer le système des retraites.



A ce titre trois questions sont mises sur la table. Il s’agit de la vulnérabilité et la précarité des réformes, la faiblesse structurelle des pensions de retraites et le dysfonctionnement institutionnel.



Conformément à ces manquements, le Gouvernement a défini quatre axes pour apporter des éléments de discutions qui feront le menu de cette conférence sociale du mois d’Avril.



Le premier axe concerne l’Ipres. En efett, l’objectif du gouvernement est d’aboutir à une réforme qui permettrait d’avoir une pension minimale égale à 98 % du Smic.



Le deuxième axe est relatif aux Fonds nationale de retraite (FNR), ambitionne d'arriver à un changement de paramètre pour valoriser les pensions des fonctionnaires. A ce titre, deux innovations sont ressorties dans les propositions de réforme. Une première qui porte sur la systématisation d’un régime de retraite complémentaire et d’un système de régime sur complémentaire.



Le troisième secteur dans lequel porteront les réformes concerne le secteur de l’économie informelle qui permettra aux travailleurs de bénéficier d’une couverture maladie et d’un droit à la retraite.



Quant au quatrième point porte sur la réforme de la gouvernance du système.



A l’issue de la rencontre, la feuille de route qui a été pré-validée par le premier ministre avant son adoption définitive par le président Macky Sall a pour perspective d’établir un agenda de réforme dans la tri-perspective d’améliorer les conditions de vie des retraités du secteur public et privé, d’assurer la viabilité financière et d’étendre le régime de retraite aux travailleurs non pris en charge par le système.





Landing DIEDHIOU, Leral.net