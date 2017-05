Refus de transmission de correspondance, l'administration pénitentiaire "censure" la lettre du Cardinal à Khalifa Sall La lettre écrite par le Cardinal Adrien Sarr ayant pour destinataire le maire de la ville de Dakar, est jalousement gardée par des proches de Khalifa Sall, écroué depuis un mois à la prison de Rebeuss, pour un présumé détournement de 1,8 milliard de francs CFA. Et pour cause, l'administration pénitentiaire a bloqué le courrier.

Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Mai 2017 à 10:15 | | 0 commentaire(s)|

Le maire de la ville de Dakar reçoit et traite uniquement des dossiers relatifs au fonctionnement de la mairie. Tout autre document nécessite vérification avant d'être porté à la connaissance du premier magistrat de la ville de Dakar. Par conséquent, de nombreux courriers venus de l'étranger, ou de l'intérieur du pays, sont censurés à la prison de Rebeuss par le directeur de l'établissement pénitentiaire.



C'est ainsi que le courrier que le cardinal de Dakar avait envoyé à Khalifa Sall, en lui formulant des prières, a été "déchiré" à l'entrée de la prison de Rebeuss. "Nous nous sommes battus même sur le plan juridique pour que le maire puisse avoir accès à certains courriers. La lettre du Cardinal ne contenait que des prières. Pourquoi la censurer?", confient des sources proches de Khalifa Sall.



D'ailleurs, un autre document en provenance de la Suisse a été censuré, avant d'être autorisé. Toutefois, des sources de l'administration pénitentiaire soulignent que des courriers qui n'ont rien à voir avec le fonctionnement de la mairie, ne peuvent pas être autorisés dans la prison. "Nous nous conformons à l'ordonnance du juge d'instruction relative aux documents autorisés", précisent des sources proches de Rebeuss.



N'empêche, des proches du maire de Dakar sont en train de collectionner tous les documents envoyés envoyés au maire et cie par des parents, proches et amis , en attendant sa sortie de prison. La requête relative à la demande de liberté provisoire introduite devant la chambre d'accusation a été rejetée par la justice. Ce qui laisse croire que le renvoi de Khalifa Sall devant le juge correctionnel semble se confirmer.



source: l'observateur

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook