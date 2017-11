Regain de confiance et de forme physique du "Lion" de Guédiawaye: Gris Bordeaux doit-il craindre Balla Gaye 2 ? Ces derniers mois, Balla Gaye 2 pose les actes d'un combattant qui a un appétit féroce de la gagne et la niaque de ne pas perdre. Gris Bordeaux, en bon décrypteur, devrait vraiment se méfier et éviter de tomber dans les griffes du "lion".

Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Novembre 2017 à 16:08 | | 0 commentaire(s)|

Fass préfère répondre par le silence et le mépris aux tentatives de provocation et d’intimidation de Balla Gaye 2. Un terrain fertile que le fils de l’ancien champion Double Less maîtrise et où il règne en seigneur absolu. Au-delà des mots et des stratégies de communication, ce discours de l’écurie Fass prend les contours d’un trompe-l’œil.



En effet, plusieurs facteurs doivent pousser Gris Bordeaux et l’ensemble de son encadrement, à respecter et considérer son adversaire. Plus qu’un metteur en scène, Balla Gaye 2 est une menace à prendre au sérieux. Les clignotants envoient des messages clairs au 3e tigre de Fass.









Sunu Lamb

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook