Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Regardez bien la photo de cette jeune femme en maillot. Vous comprendrez vite pourquoi elle a enflammé le Web. Rédigé par leral.net le Samedi 12 Août 2017 à 16:16 | | 0 commentaire(s)| On a souvent tendance à se critiquer davantage que l'on critique les autres.

C'est justement ce que l'internaute Louise Aubery a voulu démontrer!







La star d'Instagram qui compte plus de 50 000 abonnés, s'est spécialisée notamment dans les conseils de santé.

Or, voilà qu'une de ses publications a récemment fait le tour du monde.

La jeune femme a publié une photo d'elle où elle a inscrit ce que les gens remarquaient en la voyant, puis ce qu'elle-même remarquait, en se voyant.

C'est frappant de voir à quel point, nous ne nous percevons pas de la même façon que les autres nous perçoivent!

Alors que les gens remarquent son sourire, ses longues jambes et ses fesses, Louise voit son gros nez, son gras de dos ainsi que sa cellulite.

À cet effet, Louise a écrit: "A chaque fois que je vois une photo de moi, tout ce que je vois en premier sont mes défauts. Je vois toujours ce qui ne va PAS. “Trop proche” “Mon nez paraît trop gros” “J’ai l’air trop blanche” “Supprime”. Pourtant, ce n’est pas du tout comme ça que je réagis quand je vois une photo de quelqu’un d’autre ! Au contraire, j’ai plutôt tendance à voir leurs atouts. Alors pourquoi ne l’applique-t-on pas à nous-même? On doit vraiment apprendre à ne pas être aussi dur envers soi-même. Ce n’est pas sain. Je vais travailler dessus, et j’espère que vous aussi."

Avouez que le message de Louise est inspirant!

Souhaitons qu'il rentre dans la tête du plus grand nombre de gens possible!





La star d'Instagram qui compte plus de 50 000 abonnés se spécialisent notamment dans les conseils de santé.

Or, voilà qu'une de ses publications a récemment fait le tour du monde.

La jeune femme a publié une photo d'elle où elle a inscrit ce que les gens remarquaient en la voyant, puis ce qu'elle-même remarquait en se voyant.

C'est frappant de voir à quel point nous ne nous percevons pas de la même façon que les autres nous perçoivent!





Alors que les gens remarquent son sourire. ses longues jambes et ses fesses, Louise voit son gros nez, son gras de dos ainsi que sa cellulite.

À cet effet, Louise a écrit: "A chaque fois que je vois une photo de moi, tout ce que je vois en premier sont mes défauts. Je vois toujours ce qui ne va PAS. “Trop proche” “Mon nez paraît trop gros” “J’ai l’air trop blanche” “Supprime”. Pourtant, ce n’est pas du tout comme ça que je réagis quand je vois une photo de quelqu’un d’autre ! Au contraire, j’ai plutôt tendance à voir leurs atouts. Alors pourquoi ne l’applique-t-on pas à nous-même? On doit vraiment apprendre à ne pas être aussi dur envers soi-même. Ce n’est pas sain. Je vais travailler dessus, et j’espère que vous aussi."

Avouez que le message de Louise est inspirant!

Souhaitons qu'il rentre dans la tête du plus grand nombre de gens possible!





Accueil Envoyer à un ami Partager