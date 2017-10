Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Regina Mbodj, Directrice générale de CTIC DAKAR (les dirigeantes sénégalaises les plus influentes ) Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Octobre 2017 à 10:07 | | 0 commentaire(s)|

Diplômée de l’université WITS de Johannesburg en Anglais et Informatique, puis d’un BBA de l’Université de New York, Regina Mbodj a parcouru l’Afrique du Sud, les États-Unis et la France avant de poser ses valises au Sénégal.



En 2011, elle intègre CTIC Dakar, le premier incubateur et accélérateur lancé en Afrique de l’Ouest pour les entrepreneurs des TIC (Technologies de l’Information et de la Communication) et des technologies mobiles en tant que gestionnaire de développement commercial.





Trois ans plus tard, Regina Mbodj succède à Omar Cissé et prend la direction générale de CTIC Dakar. Son objectif, structurer et aider les entreprises TIC à se développer. Outre son action chez CTIC Dakar, Regina Mbodj est très engagée auprès des jeunes et de l’éducation, mais également auprès des femmes. Elle lutte pour la formation contre les mariages forcés, les grossesses précoces et pour l’autonomie des femmes en milieu rural.



