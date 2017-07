Région de Saint Louis : 340 121 920 832 FCFA financés en termes de projets et programmes, pour un taux d’exécution de 111%

Pour la région de Saint-Louis, un financement global de 340 121 920 832 FCFA a été mobilisé pour les projets et programmes de la région, avec en vedette, les investissements importants du Millennium Challenge Account (MCA) et d’autres d’investissements dans les aménagements hydro agricoles, le tout pour un taux d’exécution de 111%.





L’Etat d’exécution du programme d’investissement de la région de Saint Louis est plus que satisfaisante comme le renseigne un document confidentiel consulté par Leralnet.



A ce jour, le financement global mobilisé pour les projets et programmes de la région est évalué à 340 121 920 832, soit un taux d’exécution de 111%.



La région de Saint Louis a su bénéficier, en particulier des investissements importants du MCA, notamment, la réalisation de l’émissaire du delta et la réalisation de l’axe Richard Toll-Ndioum, mais aussi d’investissements dans les aménagements hydro agricoles.



Les priorités en matière d’investissements ont été focalisées sur les infrastructures (40,3%), l’agriculture (32,6%), l’hydraulique, l’hygiène et l’assainissement (14,4%), l’éducation et la formation (14,4%).





Rappelons que lors du premier conseil des ministres délocalisé tenu le 7 juin 2012, une enveloppe de 306.700.000.000 FCFA avait été initialement allouée au financement de projets et programmes de la région.



33 mesures avaient été déclinées avec des orientations stratégiques. Parmi ces 33 mesures, 12 ont été totalement exécutées, 14 sont en cours d’exécution, 5 n’ont pas encore démarré.



A la faveur de la dernière réforme intervenue en 2013, la région compte désormais 41 collectivités locales dont 3 départements et 38 communes.





Au plan économique, la région de Saint louis se distingue particulièrement dans le secteur primaire et dans l’agroalimentaire. La totalité de la canne à sucre et de la tomate industrielle du pays y est produite.



Selon le document, l’oignon et une importante partie de production de riz sont cultivés dans la région. La présence de grosses unités agro industrielles telles que la CSS et la SOCAS et des sociétés exportatrices constitue des indicateurs pertinents des potentialités agricoles de la région. La pêche participe aussi au dynamisme de l’économie locale avec une population ayant une longue pratique dans la pêche artisanale.



