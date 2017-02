Régis Bogaert, entraîneur-adjoint équipe nationale: Qui est l’adjoint d’Aliou Cissé?

Tombé sous le charme de son ancien entraîneur du centre de » formation du Losc, Aliou Cissé n’a pas hésité à faire appel à lui pour l’épauler.



Régis Bogaert puisque c’est de lui qu’il s’agit, n’a pas cette grande expérience du football africain mais dispose d’une certaine connaissance du travail de formateur et de préparateur physique.



Tout comme son ancien poulain, Régis Bogaert est en train de faire l’apprentissage de la haute compétition.



Après donc un passage remarqué au centre de formation du Losc, Régis Bogaert a pris les rênes du club amateur Lesquin avant d’entraîner l’ES Wasquehal.



Depuis la nomination d’Aliou Cissé à la tête des "Lions", il travaille comme entraîneur-adjoint sur le banc sénégalais.



Discret et très disponible, on nous apprend que son travail est très apprécié par les "Lions". Agé de 56 ans, le technicien français est né le 03 mars 1961.





Thierno Malick Ndiaye avec Sport 11