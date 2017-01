Règlement de la crise en Gambie, l'Apr félicite Macky Sall

"Le peuple frère de Gambie a vécu, plus d'un mois durant, une grave crise politique née de la volonté du Président Yahya Jammeh, à la tête du pays depuis 22 ans, de perpétuer ce long règne contre vents et marées. L'ancien président gambien, au mépris des règles élémentaires de la démocratie et du droit, entendait, par la terreur, bâillonner un peuple avide de changement et déterminé à prendre en mains son destin", a d'abord avancé le porte-parole de l'Apr, Seydou Guèye pour exposer le problème.



Avant de se réjouir du dénouement de cette crise et des acteurs qui y ont contribué en ces termes: "Cette transition pacifique obtenue sans effusion de sang est l'aboutissement de longues tractations, aussi bien au plan diplomatique que militaire, à travers les actions combinées des négociateurs et des forces interarmées de la Cedeao, dont le déploiement sur le terrain a très vite permis de faire entendre raison au président sortant Yahya Jammeh et le faire quitter le pouvoir", a indiqué Seydou Guèye pour exprimer les félicitations de l'Apr.



C'est dans cette même veine que le prix d’excellence a été attribué à leur camarade de parti. " Dans la même perspective, l'Apr décerne une mention spéciale au Président Macky Sall dont le leadership et le rôle de premier plan dans la résolution de cette crise ont été très déterminants."



Pour ce qui concerne les conséquences positives de ces actions, l'Apr y trouve l'ouverture d'une nouvelle ère pour les peuples d'Afrique en général et entre les peuples frères du Sénégal et de la Gambie, en particulier.



La Tribune