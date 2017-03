Réglement du contentieux Walf entre et l'Artp: Macky efface les 441 millions de créances de Sidy Lamine Niasse

Sidy Lamine Niasse peut pousser un ouf de soulagement. Le Président du groupe Walfadjiri est déchargé d'un lourd fardeau qui lui a coûté, ces derniers jours des démêlées avec l'Etat, à travers ses démembrements.

La charge était tellement insupportable que Sidy Lamine Niasse avait laissé entendre qu'il ne pourrait pas continuer son activité correctement. Maintenant ces craintes sont levées. La créance d'un montant de 441 millions de FCfa que Walfadrji doit à l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes ( Artp) est effacée.



L'Etat a décidé d'une remise gracieuse sur toute ces factures impayées. La décision a été prise par le chef de l'Etat, Macky Sall. D'ailleurs, l'on souffle que la notification sera faite dans les prochains jours. Seulement, si on est arrivé à cette situation de décrispation, c'est grâce à l'intervention du président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, Babacar Touré.



Il revient d'informations recueillies par l'Observateur que c'est le président du Cnra qui a, lui-même, saisi le Président de la République pour le sensibiliser sur la nécessité de faire un geste en vue de sauver le business de Sidy Lamine Niasse, qui a consenti des investissements pour participer au renforcement de la démocratie et qui emploie des centaines de Sénégalais.



Les arguments développés par Babacar Touré ont convaincu le chef de l'Etat qui a répondu favorablement à la demande. Mais, l'ont tient à préciser, dans l'entourage du Président Sall, que la remise gracieuse concerne uniquement les factures sur les redevances dues à l'Artp.



Cette affaire évoquée ces derniers jours avait pollué les relations entre le gouvernement et le Président directeur général du groupe Walfadjiri. C'est ce dernier qui avait, le premier, rué dans les brancards pour dénoncer ce qu'il qualifiait d'une tentative de liquidation de son groupe de presse. La réponse n'avait pas tardé. Yakham Mbaye, secrétaire d'Etat à la communication, avait porté la réplique avant de recevoir en audience le patron de presse.



