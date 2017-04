Reins : 10 habitudes mortelles qui nuisent à vos reins

Nos reins sont super importants pour notre santé. Ils filtrent le sang, produisent des hormones, absorbent les minéraux, éliminent les toxines, et neutralisent les acides. Vos reins étant l’un des organes les plus importants de votre corps, ils méritent bien un peu d’amour.

Les dégâts ou le déclin constant de vos reins peuvent souvent passer inaperçus pendant des années car vos reins peuvent fonctionner avec seulement 20% de leurs capacités. C’est pour cette raison qu’on appelle souvent les maladies rénales « les maladies silencieuses. » C’est pourquoi il est si important de prendre soin d’eux avant qu’il ne soit trop tard .

Voici une liste de 10 habitudes communes qui mettent beaucoup de pression sur vos reins et peuvent causer de sérieux dégâts au fil du temps.

1. Ne pas boire assez d’eau

La fonction la plus importante de vos reins est de filtrer le sang et d’éliminer les toxines et les déchets. Quand vous ne buvez pas assez d’eau pendant la journée, les toxines et les déchets commencent à s’accumuler et peuvent causer de graves dégâts sur votre corps.

2. Trop de sel dans l’alimentation

Votre corps a besoin de sodium ou de sel pour fonctionner correctement. Cependant, la plupart des gens consomment trop de sel qui peut élever la pression artérielle et mettre beaucoup de pression sur les reins. Il ne faut pas consommer plus de cinq grammes de sel par jour.

3. Souvent retarder l’appel de la nature

La plupart des gens ignorent le besoin d’y aller parce qu’ils sont trop occupés ou veulent éviter les toilettes publiques. Retenir l’urine sur une base régulière augmente la pression de l’urine et peut provoquer une insuffisance rénale, des calculs rénaux, et de l’incontinence. Alors, écoutez votre corps quand il y a l’appel de la nature.

4. Débarrassez-vous de l’habitude du sucre

Des études scientifiques prouvent que les personnes qui consomment 2 ou plusieurs boissons sucrées par jour sont plus susceptibles d’avoir des protéines dans leur urine. Avoir des protéines dans les urines est un signe précoce que vos reins ne fonctionnent pas correctement.

5. Des carences en vitamines et en minéraux

Avoir une alimentation saine et équilibrée avec des fruits et des légumes frais est important pour votre santé globale et une bonne fonction rénale. De nombreuses carences peuvent augmenter le risque de calculs rénaux ou d’insuffisance rénale. La vitamine B6 et le magnésium, par exemple, sont très importants pour réduire le risque de calculs rénaux.

6. Trop de protéines animales

La surconsommation de protéines, en particulier la viande rouge, augmente la charge métabolique sur vos reins. Donc plus de protéines dans votre alimentation signifie que vos reins doivent travailler davantage et cela peut conduire à des lésions rénales ou à un dysfonctionnement au fil du temps.

7. Le manque de sommeil

Nous avons tous déjà entendu combien il est important d’avoir une bonne nuit de repos. Le manque chronique de sommeil est lié à de nombreuses maladies et les maladies rénales font également partie de la liste. Pendant la nuit votre corps répare les tissus rénaux endommagés, alors donnez à votre corps le temps de guérir et de se réparer.

8. L’habitude du café

Tout comme le sel, la caféine peut élever la pression artérielle et mettre une pression supplémentaire sur vos reins. Au fil du temps, la consommation excessive de café peut endommager vos reins.

9. L’abus d’antalgiques

Beaucoup trop de gens prennent des antalgiques pour leurs petits maux, alors qu’il y a beaucoup de remèdes efficaces 100 % naturels qui sont disponibles. Une utilisation excessive ou abusive d’antalgiques peut gravement endommager le foie et les reins.

10. La consommation d’alcool

Bien qu’il n’y ait rien de mal à déguster un verre de vin ou une bière de temps en temps, la plupart des gens ne s’arrêtent pas à un seul verre. L’alcool est en fait une toxine légale qui met beaucoup de pression sur les reins et le foie.

Pour rester en bonne santé et éviter les problèmes rénaux, il est important de manger beaucoup d’aliments frais, entiers et si vous gardez l’information ci-dessus à l’esprit et que vous évitez ces habitudes communes autant que possible, vos reins ne seront pas soumis à une pression constante et votre corps vous en sera reconnaissant.

