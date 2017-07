Rejet de liste électorale : le recours du beau-frère de Macky Sall, Ibrahima Faye, rejeté

Sa liste fut la seule à être rejetée par la Direction générale des élections. Dans les jours qui ont suivi, le chef de file du mouvement citoyen "TAXAW AAR SA REEW", Ibrahima Faye dit Iba, grand-frère de la Première Dame, Marème Faye Sall, avait formulé un recours devant le conseil constitutionnel.Mais sa requête est « rejetée au fond » depuis le 03 juillet. Maintenant, que va faire le beau-frère du Président Sall ?



« Les élections législatives c'est juste une étape. Ce n'est pas la seule occasion qui s'offre à nous. Il y a tous les autres jours de l'année qui s'offrent à nous pour accomplir notre mission de veille et de contrôle, en plus de notre mission d'aider les populations à se développer. On aura d'autres occasions. Donc, s'ils nous éliminent, il n'y a pas de problème », déclarait-il dans une interview exclusive accordée à Afrique Connection et publiée le 13 juin dernier.



Après ce rejet, les conseils d'Iba Faye ne comptent pas en rester là. Ils envisagent de saisir dans les prochains jours la cour de justice de la CEDEAO.