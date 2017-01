Relations Khalifa Sall - Ousmane Tanor Dieng: "je n'ai pas de problème de vision avec Ousmane Tanor Dieng"

L'édile de Dakar soutient que le parti socialiste se doit de participer sous sa propre bannière aux consultations électorales. Ainsi, Khalifa Sall s'interroge, "est-ce que nous devons renoncer aux objectifs pour lesquels, le PS a été créé. Les coalitions politiques existent dans tous les pays du monde. Le PS ne doit pas s'empêcher d'aller à la rencontre des citoyens pour véhiculer ses idées", soutient-il. Il affirme également avoir déjà été contre l'idée d'une liste unique de Benno Bokk Yakaar aux élections législatives de 2012. "Nous voulons que chacun existe, Macky Sall est un libéral et moi un socialiste, donc il est évident que je ne me reconnais pas dans certains de ses choix et dans le PSE. Après avoir constitué la coalition, nous devons nous mettre ensemble et demander à chacun d'apporter ses idées et son programme". Selon lui, la synthèse de tous les programmes sera alors portée par tout le monde. Khalifa Sall soutient que que si on avait laissé les gens se tester, il n'y aurait pas eu cette addition de partis. "Je suis un militant socialiste et membre de Benno mais tout que fait le gouvernement ne m'engage pas", soutient-il en définitive.

source: l'AS