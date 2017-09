Remaniement du Gouvernement: Macky Sall a confirmé Dionne lors d'une audience qui a tiré en longueur, hier Le Premier minisytre va rendre sa démission aujourd'hui. Il sera reconduit dans ses fonctions par le président de la République avec qui il était en audience toute la matinée d'hier. Lors de cette rencontre, Macky Sall a confirmé Dionne dans ses fonctions en plus de lui communiquer les noms des personnes qui seront consultées en vue de la formation du nouveau gouvernement prévu ce jour.

Selon les informations de Libération, le Premier ministre a passé toute la journée d'hier au palais de la République où il était en audience-séance de travail avec Macky Sall.



Lors de cette rencontre, le Président a informé le chef du Gouvernement de son intention de procéder à un remaniement qui devrait consacrer de profonds chamboulements dans l'attelage mais encore, Macky Sall a renouvelé sa confiance à Dionne qui va rempiler à la Primature comme l'annonçait Libération, en révélant que lui et Moustapha Niasse vont rester en poste.



Le PM redra symboliquement publique sa démission ce jour avant que le Président ne le reconduise dans ses fonctions pour qu'il forme un nouveau gouvernement.



Libération a appris que ce nouveau gouvernement qui verra le jour aujourd'hui, sera marqué par au moins trois départs. Par contre Abdoulaye Diallo, qui est visé par l'opposition, sera maintenu dans ses fonctions de ministre de l'Intérieur.



C remaniement devrait aussi consacrer le renforcement du minisitre de l'Economie, des Finances et du Plan, Amadou Ba en plus de sonner la propulsion en avant de plusieurs "soldats" du Président, qui devra aussi, dans les prochains jours, procéder à d'importantes restructurations dans des entreprises comme le Port ou la Senelec qui, elle, sera transformée en holding, après la naissance d'un ministère de l'Energie-l'appellation va changer- qui régnera sur le domaine pétrolier.







Cheikh Mbacké Guissé

