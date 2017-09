Remaniement ministériel : « Moustapha Niasse pose problème », dixit Cheikh Yérim Seck Une situation inédite. Le Sénégal est sans gouvernement et sans Assemblée nationale. Le Premier ministre a présenté sa démission et celle de l’attelage ministériel ce mardi 5 septembre. « Dans les prochains jours sera formé un nouveau gouvernement qui devra poursuivre sans relâche, le travail entamé depuis 2012 », rapporte le Secrétaire général de la présidence de la République, Maxime Jean Simon Ndiaye.



Dans ce « flottement institutionnel », « c’est Moustapha Niasse (qui) pose problème », selon des informations obtenues par Cheikh Yérim Seck. « Moustapha Niass pose problème parce que Mahammed Boun Abdallah Dionne devant être président de l’Assemblée nationale, le président a dû mal à le convaincre, cela demande clairement de la négociation… », dit le journaliste, qui annonce que le Chef de l’Etat a reçu le président de l’Assemblée nationale.



« Si Mahammed Boun Abdallah Dionne est maintenu c’est parce que le président de la République aura échoué à convaincre Moustapha Niass. S’il a réussi, on changera clairement de Premier ministre », analyse Cheikh Yérim Seck. Il était l’invité du 20 heures de la Tfm.





