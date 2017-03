Remerciements envers la veuve d’Al Makhtoum, Al Amine s’est rendu à Fann

En guise de première sortie officielle, le khalif général des Tidiane, Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine s’est rendu à Fann là où réside la veuve de Cheikh Tidiane Sy. A son arrivée, le khalif a été accueilli par Mame Ass et Abdourahmane Sy.







Accompagné d’une forte délégation, Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine était à Dakar hier nous renseigne «L’Observateur». Ainsi, durant un tour d’horloge, il a échangé avec la veuve de Serigne Cheikh Tidiane Sy.



Des échanges entre eux deux, il est sorti que le khalif a remercié et ce, vivement ladite dame pour tous les efforts consentis et les sacrifices faits pour accompagner son défunt époux durant ses longues années de retraite.



Après les échanges d’amabilité et les vifs remerciements, le khalif général a pris congé de l’assemblée à 23 heures, direction Tivaouane, la ville sainte.



Senenews.com