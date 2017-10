Remise de drapeau au Detsen 6/Mali : 485 Jambars dans le bourbier malien

Le 6e contingent sénégalais pour la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations-Unies pour la stabilisation du Mali (MINUSMA) va être déployée dans les prochains jours sur le sol malien. Un territoire complexe. La base aérienne de Thiès 6 a servi hier de cadre à la traditionnelle cérémonie de remise du Drapeau au DETSEN 6/ Mali. En cette circonstance, explique le journal Enquête, le Général de Brigade, François Ndiaye, a formulé quelques recommandations aux éléments dudit contingent. Il a invité les « soldats de la paix » à « perpétuer le legs de leurs anciens et à travailler davantage à l’unité du peuple et à la préservation de la paix au Mali ».



Le Sénégal a déployé son premier contingent sous la bannière de l’ONU en 1960, dans le cadre de la fédération du Mali. Notre pays a décidé de continuer à répondre à ses engagements internationaux, en engageant pour la 6e fois, un contingent afin d’aider le Mali à préserver son unité et à recouvrer définitivement la paix.



"Dans quelques jours, vous serez déployés au sein de la MINUSMA au Mali. Le Mali, ce pays frère et ami se trouve dans une situation sécuritaire et humanitaire dégradée. Il s’agira pour vous de porter assistance et réconfort à ces populations voisines ", a prodigué le Général Ndiaye.



Ce 6e contingent est fort de 735 Jambars dont les 250 sont déjà présents sur le théâtre des opérations. Il est constitué d’une unité dénommée Force et action rapide, a renseignant le commandant du contingent, Simon Ndour. Et le Colonel de poursuivre que « le personnel du contingent est composé d’une compagnie mécanisée du bataillon parachutiste, d’une compagnie motorisée du 4e bataillon d’infanterie et du détachement précurseur du 3e bataillon d’infanterie. A cela, il faut ajouter les Forces spéciales qui sont déjà sur le terrain et le détachement d’hélicoptères ».



Le DETSEN 5/Mali, fort de plus de 600 hommes, a procédé, il n’y a pas longtemps, à la dissolution de son drapeau au même endroit.



La rédaction de leral.net