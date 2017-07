Remise des prix aux lauréats du Concours général : 4 bourses d’études pour le Canada et la France

La remise des prix du Concours général de l’édition 2017, dont la marraine est l’écrivaine de renommée internationale, Aminata Sow Fall, a eu pour cadre, le Cicad sis à Diamniadio. Les 137 lauréats ont reçu leurs distinctions devants les parents, amis, le corps professoral et des invites de marque.



A cette occasion, des bourses pour leCanada ont été offertes au premier prix des sciences de la vie et de la terre, Alioune Badara Cissé du lycée de Thiaroye et au premier prix de sciences physiques, Mohamed Fadel Sougou du lycée Thierno Seydou Nourou Tall.



Le deuxième prix des Sciences de la vie et de la terre, Pape Abdou Dione du lycée Seydina Limamou Laye et le 2e prix des sciences physiques, Khadim Guèye du Prytanée militaire de Saint-Louis ont, eux, bénéficié de bourses pour la France.



Cette année, c’est le Gabonais Sammy Davis Yann Ombandza du Prytanée militaire qui a été sacré meilleur élève des classes de première et meilleur élève du Concours General. Il a raflé, le premier prix de Géographie, le premier prix d’Espagnol et le premier accessit d'Histoire.

