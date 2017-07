Remise en cause de la vente de Tigo : Wari s’étonne de l’annonce de Millicom et la rejette catégoriquement

Rédigé par leral.net le Lundi 31 Juillet 2017 à 14:10 | | 0 commentaire(s)|

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

TIGO : WARI DÉNONCE L’ANNONCE DE MILLICOM



Dakar, le 31 juillet 2017 – Wari s’étonne de l’annonce de Millicom faite aujourd’hui sur une remise en cause de la vente de Tigo et le rejette catégoriquement. Conformément au contrat de vente qui les lie Wari a respecté tous ses engagements dans le cadre de l’acquisition du deuxième opérateur de téléphonie sénégalais, en payant le déposit initial de 10 millions de dollars et en conduisant une due diligence contractuelle de 9 mois (étude de tous les aspects commerciaux, légaux, financiers et techniques de Tigo) qui devait déboucher sur un paiement du reliquat au plus tard le 02 Novembre 2017.



C’est pourquoi, ayant prévu de faire le paiement au plus tard le 30 septembre conformément aux engagements de sa banque partenaire, Wari dénonce la rupture unilatérale du contrat par Millicom, interpelle les Autorités sénégalaises et prend l’opinion à témoin pour empêcher pareille forfaiture.



Wari informe par ailleurs que ce groupe (Free et Hassanien), qui tente de faire un forcing pour la reprise de Tigo, avait déjà essayé d’utiliser Wari en lui proposant d’abord un chèque et quelques parts pour se désister de la course au rachat.



Puis, après signature par Wari de la cession de Tigo, ce groupe (Free et Hassanien) est revenu à la charge en se proposant comme partenaire technique avec comme condition encore de racheter Tigo moins cher et de réserver à Wari 5 à 10% de parts sociales.

Ce que bien sur par patriotisme Wari avait catégoriquement refusé.

Il est regrettable que, pour servir de faire valoir, et pour des miettes, d’autres sénégalais l’acceptent.



Le groupe de solutions digitales Wari souligne enfin que cette annonce est dénoncée par les plus hautes autorités du Sénégal et qu’elle va faire l’objet de recours en justice si Millicom persiste dans cette décision prise unilatéralement.





CONTACTS PRESSE

WARI

E-mail : pr@wari.com

Tel : + 221 33 829 57 00







À propos de WARI :

Créé en 2008 à Dakar (Sénégal), le Groupe Wari est un agrégateur de solutions digitales et polyvalentes pour assurer toute une gamme de transactions du quotidien, financières ou non financières : paiement, recharge de crédit téléphonique, versement de pension, bourse ou salaire, transfert d’argent... Wari opère 1 million de transactions par jour soit plus de 6 milliards de dollars de flux annuels, en croissance de 15 % en moyenne par an. Avec 500 000 points de service et 152 banques partenaires, Wari compte 212 millions d’utilisateurs et a généré 45 000 emplois directs, dont 18 000 au Sénégal.



Acteur leader en Afrique de l’Ouest et accélérateur de l’inclusion financière sur le continent, la plateforme Wari se développe à présent à l’international (présence dans 60 pays) convaincue que le digital africain est porteur de croissance et de solutions globales. En 2017, le groupe Wari a annoncé l’acquisition du deuxième opérateur de téléphonie mobile au Sénégal, TIGO, et est en processus d’acquisition de la banque SIAB au Togo.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook