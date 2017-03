Remous au FSD/BJ: Cheikh Bamba Dieye accuse Macky Sall

Au Front pour le Socialisme et la Démocratie/Benno Jubël (Fsd/Bj), il ne fait aucun doute. Les remous provoqués par les camarades "dissidentes" dont la présidente des femmes qui réclament la tête du secrétaire général du parti, Cheikh Abiboulah Bamba Dièye , sont l'œuvre du Président Macky Sall.



"Cheikh Bamba Dieye n'a pas le temps de répondre à Ndèye Dieynaba Ndiaye , il n'est pas son égal et n'accorde aucune importance à ses propos. C'est à Macky Sall que nous répondrons, lui qui instrumentalise Ndèye Dieynaba Ndiaye", a déclaré Fatoumata Gassama Fall, chargé de communication du Fsd/Bj. Avant d'ajouter: "Ndèye Dieynaba Ndiaye est partie plus depuis deux années. Comme Aïcha Fall, présidente des femmes "Mackyistes", nommée au Haut conseil des collectivités territoriales ( Hcct) par Macky Sall, elle ne peut plus prétendre être militante du Fsd/Bj. Nous les considérons comme démissionnaires depuis plus deux ans".