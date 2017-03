Remous au Pds: Wade adoube Oumar Sarr et désavoue Farba Senghor et Cie

Le secrétaire général du Parti démocratique sénégalais (Pds), l'ancien président Abdoulaye Wade a adressé une lettre au Comité directeur de son parti dans laquelle, il félicite et renouvelle sa confiance à son adjoint, Oumar Sarr. "Il exécute sa mission avec compétence, loyauté et beaucoup de lucidité et de retenue. Il a mon soutien total", écrit Me Wade. Avant d'ajouter : " J'ai suivi avec beaucoup d'attention les activités du parti et l'exécution de mes recommandations et directives que j'ai adressées au Comité directeur.



Je suis particulièrement satisfait des résultats de la mission que j'ai ordonnée pour transmettre mon message à toutes les sections, plus généralement à toutes les structures du parti. Les résultats obtenus sont allés au-delà de mes attentes", a-t-il mentionné, allusion à la tournée "d'information et de mobilisation" initiée par Oumar Sarr et que Farba Senghor, Aïda Mbodj, Pape Samba Mboup, Babacar Gaye critiquent à cause de leur "non-implication".



Sans parler d'eux explicitement, Me Wade invite ces responsables à entrer dans les rangs. Sinon, a-t-il prévenu, "le gouvernement va utiliser les ennemis du dehors, mais aussi ceux de l'intérieur, tapis et camouflés en notre sein qui vont sous prétexte de sauver le parti d'un prétendue risque de phagocytage des fronts et des alliances, entreprendre une campagne de discrédit et d'insinuations sournoise pour saper le moral des militants".



Par ailleurs, Me Abdoulaye Wade invite les militants à la mobilisation et à nouer des alliances les plus intelligentes pour conquérir le pouvoir et continuer l'œuvre du Sopi.



"Notre parti a toujours admis des débats les plus larges et continuera à le faire. Notre parti peut porter tous les débats, mais dans la discipline et le respect mutuel. Militantes et militants, levez-vous et recherchez une entente avec toutes les autres forces de l'opposition et de la société civile pour l'exécution de cette tâche qui requiert toute notre énergie", a-t-il lancé.

