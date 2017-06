Rencontre CENA et Acteurs politiques : La confusion s’installe La rencontre entre la Commission électorale nationale indépendante (CENA) et les acteurs politiques de ce vendredi 30 juin, n’a pas démarré sous de bons auspices. En effet, l’organe chargé de superviser le processus électoral voulant trouver une solution pour permettre à l’électeur de ne choisir que quelques bulletins en lieu et place des 47 que lui impose l’article 78 du Code électoral, n’a pas trouvé l’adhésion de tous les participants car, Déthié Fall, n°2 du Rewmi et plénipotentiaire de la coalition Mankoo Taxawu Senegaal, a déjà claqué la porte, et Me El Hadj Diouf ne veut pas entendre parler d’une quelconque retouche. Actuellement en pause, la séance doit reprendre d'une minute à l'autre.





Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Juin 2017 à 17:12 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook