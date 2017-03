Rencontre des "authentiques" libéraux: Le Comité directeur du Pds va statuer sur le cas des frondeurs

Le Parti démocratique sénégalais (Pds) risque d'aller en rangs dispersés aux Législatives 2017. La bande à Pape Samba Mboup menacent de faire cavalier seul et présenter leur propre liste à ces joutes.

D'ailleurs, les "pourfendeurs" du secrétaire national adjoint du Pds Oumar Sarr, réunis nuitamment avant hier aux Almadies, promettent de faire bloc pour combattre les "Trotskistes" pour sauver le Pds et sauvegarder le legs du Pape du Sopi. Cependant, avertit une source libérale, Pape Samba Mboup et Cie risque gros. " Nous allons étudier ce cas lors du prochain Comité directeur. Nous verrons qu'elle approche prendre face à cette situation", ajoute la même source.



Joint par téléphone, Me El Hadji Amadou Sall, membres du Comité directeur du Pds et proche de Oumar Sarr, n'a pas souhaité faire de commentaires sur cette affaire.



Toujours est-il que cette réunion nocturne semble être une patate chaude entre les mains des libéraux. Pis, cette rencontre des "authentiques" libéraux, à savoir Pape Samba Mboup, Habib Sy, Samuel Sarr,Farba Senghor, Babacar Gaye, Awa Diop, Condetto Niang, Mouhamadou Lamine Massaly et Mamadou Lamine Dramé, va secouer le navire bleu.



Lequel, conduit par son capitaine "indésirable", Oumar Sarr risque de faire naufrage, à moins que de cinq mois des Législatives. Au grand dam de Me Wade qui a consacré une vie entière à la construction de son parti.



(Source: L'Obs)