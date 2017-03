Rencontre des socialistes à Paris: Les nerfs des ‘‘Tanor boys’’ et des ‘‘Khalifa boys’’ se chauffent

Dirigée par Karim Mbengue et le député Cheikh Seck, une délégation du Parti socialiste est attendue ce samedi 4 mars à Paris.

C’est à 16h au 32 rue Alex Dumas dans le 20e arrondissement à Métro, rue des boulets, que cette dernière rencontrera les militants du parti.



Selon des sources, les nerfs sont en train de s'échauffer.



Ainsi, les uns et autres s’interrogent sur un risque d’affrontement entre le camp de Tanor et celui de Khalifa. D’autant que des militants socialistes d’Italie, d’Espagne et d’autres pays d’Europe seront au rendez-vous.

