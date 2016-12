Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Rencontre symbolique entre Barack Obama et Shinzo Abe à Pearl Harbor. Rédigé par Ibrahima Ndour le 28 Décembre 2016 à 09:15 | Lu 69 fois Aux côtés du président américain, le premier ministre japonais a exhorté à « ne jamais répéter les horreurs de la guerre », soixante-quinze ans après l’attaque japonaise de la base navale américaine.

Trois quarts de siècle après l’attaque de Pearl Harbor, Shinzo Abe et Barack Obama ont rendu hommage aux victimes de cette offensive, qui précipita l’Amérique dans la seconde guerre mondiale, et ont fait l’éloge de la réconciliation, mardi 27 décembre.



Sept mois après leur visite commune à Hiroshima, ville martyre frappée par le feu nucléaire, le premier ministre japonais et le président américain ont rejoint, par bateau, le mémorial USS Arizona, construit au-dessus de l’épave rouillée du cuirassé qui fut détruit par l’aviation nippone le 7 décembre 1941. Les deux hommes ont déposé des couronnes de fleurs devant le mur sur lequel sont inscrits les noms des 1 177 Américains qui y périrent.



Préparée pendant des mois dans le plus grand secret, l’attaque éclair, elle dura à peine deux heures contre la principale base navale américaine dans le Pacifique, sur l’archipel d’Hawaï fit plus de 2 400 morts. « Le message que je veux envoyer au monde ici à Pearl Harbor avec le président Barack Obama est celui du pouvoir de la réconciliation » a déclaré M. Abe dans un discours chargé d’émotion.



« En tant que nations et peuples, nous ne pouvons choisir l’histoire dont nous héritons mais nous pouvons choisir les leçons que nous en tirons » a déclaré le président américain en écho soulignant que l’alliance entre Tokyo et Washington n’avait jamais été aussi forte.



C’est la première fois qu’un premier ministre japonais se rend sur le mémorial USS Arizona, construit au début des années 1960. Avant M. Abe, trois chefs de gouvernement se sont rendus à Pearl Harbor dans les années 1950, dont son grand-père Nobusuke Kishi mais aucun d’entre eux n’avait participé à une cérémonie d’hommage aux victimes sur les lieux. Saluant la mémoire de « tous les hommes et les femmes courageux qui ont perdu la vie dans une guerre qui a commencé à cet endroit même », M. Abe n’a pas présenté d’excuses, mais a exhorté à « ne jamais répéter les horreurs de la guerre ».



« En écoutant avec toute l’attention possible, avec en toile de fond le chant de la brise et le grondement des vagues, je peux presque discerner les voix de ces marins, a-t-il déclaré. Des voix de conversations animées, joyeuses d’un dimanche matin. Des voix de jeunes soldats qui évoquent entre eux leurs rêves. Des voix qui appellent les êtres aimés dans leurs derniers moments. Des voix qui prient pour le bonheur d’enfants pas encore nés. »



Evoquant le chemin parcouru en soixante-quinze ans entre les deux anciens pays ennemis, Barack Obama a mis en garde contre les périlleux engrenages guerriers. « Nous devons résister à la tentation de diaboliser ceux qui sont différents », a lancé le président américain qui, dans moins d’un mois cédera la place à la Maison Blanche au tribun populiste Donald Trump. Se tournant vers le dirigeant japonais, il a dit son espoir d’envoyer un message visant à faire savoir au monde qu’il y a « plus à gagner à la paix qu’à la guerre ».



