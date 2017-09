Rentrée des classes 2017/2018 : Le Sels va déposer un préavis de grève au mois d’octobre

Le Syndicat des Enseignants Libres du Sénégal (SELS) vont déposer un préavis de grève au mois d’octobre pour la rentrée des classes 2017/2018. Souleymane Diallo et ses camarades exigent du Gouvernement le respect des accords, la prise en charge de certaines préoccupations notamment l’indemnité de logement, les rappels, le statut de l’élève-maitre, entre autres.



« Le Gouvernement a privilégié le dilatoire au courant de l’année 2017 dans la prise en charge des préoccupations des enseignants, en général et en particulier, dans l’application des accords signés avec les syndicats d’enseignants. Nous dénonçons aussi la non convocation des négociations sérieuses sur les nouvelles préoccupations des enseignants », a dénoncé le Secrétaire Général du Sels, Souleymane Diallo sur les ondes de la Rfm.



Selon lui, des stratégies et des formes de lutte ont été discutés autour d’une table.



« Nous utiliserons toutes les formes de lutte et stratégies adaptées au contexte, que ce soient des sit-in ou des marches. Nous allons aussi écrire au Président de la République et au Premier ministre. Nous ferons également au besoin des débrayages et pourquoi pas, une grève totale », a-t-il dit.



Souleymane Diallo faisait cette déclaration ce dimanche à l’issue d’une rencontre nationale intersyndicale pour faire le bilan de l’année 2017 et dégager les perspectives de 2018.









Landing Jef Diédhiou, Leral.net