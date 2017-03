Rentrée politique à Mbacké: La Baol et la classe politique à l’écoute d’Aïda Mbodj

Restera-t-elle au Pds ? Ira-t-elle sous sa propre bannière aux élections législatives ? Fera-t-elle un clin d’œil à Macky Sall ? Autant de questions qui trouveront réponses, cet après-midi à Mbacké.



Annoncée en grande pompe, la rentrée politique d’Aïda Mbodji, est attendue, ce dimanche 26 mars 2017, à Mbacké, au mythique endroit où Wade tenait ses meetings, le boulevard Ndoyéne. Une place qui peut réunir des milliers de personnes.



Aïda Mbodji qui a toujours soutenu qu’«en politique, il n’y a ni amis éternels ni ennemis éternels, il n’y a que les intérêts du moment», est attendue sur son speech par la classe politique.



Parce que la présidente du Groupe parlementaire des Libéraux et Démocrates ne s’en cache plus, elle déroule son agenda politique, au moment même où le Pds est en train de sillonner le pays pour toujours vulgariser la candidature de Karim Wade à la prochaine présidentielle.



Elle s’est illustrée ces derniers temps, après la création de son mouvement politique «Alliance nationale pour la démocratie (And), par des tournée en solitaire, des sorties musclées contre le Parti démocratique sénégalais (Pds). Telle une épine dans le pied du Pds, l’ancien ministre sous Wade fait son petit bonhomme de chemin politique.



C’est en ce sens que sa rentrée politique, de ce 26 mars, revêt un cacher particulier.



