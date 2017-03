Répartition des 15 sièges de la diaspora, l'Afrique se taille la part du lion Le ministère de l'intérieur et de la Sécurité publique a rendu publique hier, la répartition des sièges pour les départements de l'Etranger.Sur les quinze députés prévus pour la diaspora, l'Afrique enregistre ainsi le plus gros contingent avec sept élus, soit la moitié des sièges à pouvoir.

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Mars 2017 à 16:20

Suite à la révision constitutionnelle validée par référendum du 20 mars 2016, le décret actant l'élection de quinze parlementaires pour la diaspora a été adoptée le 2 janvier dernier. Une mesure qui va porter le nombre total des députés de 150 à 165.



En attendant la nouvelle législature qui prendra en compte toutes ces modifications au lendemain des élections du 30 juillet prochain, la répartition des sièges a été effectuée pour les départements de l'étranger. Ainsi, la zone Afrique se taille le plus gros contingent des députés en enregistrant pour elle seule, sept élus sur les quinze prévus pour la Diaspora.



Le premier département de l'étranger en l'occurrence "l'Afrique du nord", va ainsi bénéficier d'un député qui va couvrir la Mauritanie, le Maroc, la Lybie, la Tunisie et l'Egypte. "L'Afrique de l'Ouest" aura trois députés qui vont couvrir le Burkina, le Bénin, le Cap Vert, la Cote d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée Bissau, le Mali, le Niger, le Nigéria et le Togo. L' "Afrique du Centre" va enregistrer deux députés pour l'Angola, le Cameroun, la Centre-Afrique, le Gabon, la Guinée Equatoriale, la République Démocratique du Congo et le Tchad.



Enfin, le quatrième département du continent noir sera "l'Afrique Australe", qui aura un élu qui va couvrir l'Afrique du Sud, le Mozambique et la Zambie.



Le vieux continent compte deux départements qui enregistrent chacun trois députés. Il y a la circonscription de "l'Europe de l'Ouest, du Centre et du Nord" qui prend en compte l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, la France, le Luxembourg, la Suisse et les Pays-Bas. Et le département de "l'Europe du Sud" dont les trois élus vont représenter les Sénégalais de l'Espagne, l'Italie et le Portugal. Le septième département de la Diaspora enregistre un député. Il s'agit de la zone "Amériques-Océanie" qui couvre le Canada et les Etats-Unis.



En somme " l'Asie et le Moyen-Orient" constitue le huitième et dernier département de l'étranger. Il va bénéficier d'un député pour représenter les citoyens sénégalais de l'Arabie Saoudite, du Koweït et du Liban.



L'As



