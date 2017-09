Répartition géographique du nouveau gouvernement : Dakar se taille la part du lion Dans le partage des portefeuilles du nouveau gouvernement de Mahammad Boun Abdallah Dionne, formé mercredi dernier, la capitale sénégalaise s’en est tirée avec le plus gros lot.

Rédigé par leral.net le Samedi 9 Septembre 2017 à 11:59

Outre Amadou Bâ, tête de liste de Dakar qui milite aux Parcelles assainies, il y a Abdoulaye Diouf Sarr, Pape Abdoulaye Seck, Maïmouna Ndoye Seck, Ndèye Saly Diop Dieng qui milite à l’APR de Grand Dakar, Oumar Guèye (Rufisque), Pape Gorgui Ndong (Pikine) et Mame Mbaye Niang.



En termes de ministères pleins, la région de Dakar est talonnée par celle de Saint-Louis. Où on note la présence de Mansour Fall, Abdoulaye Daouda Diallo, Mansour Elimane Kane, Khoudia Mbaye.



Selon le journal Walf Quotidien qui en a fait le constat, la région naturelle de la Casamance se retrouve avec trois ministères et deux ministres-délégués.



Il s’agit d’Abdoulaye Bibi Baldé (Kolda), d’Abdoulaye Diop (Emploi, Insertion professionnelle et Intensification de la main-d’œuvre), de Aminata Angélique Manga (Economie solidaire), de Moustapha Lô Diatta (délégué auprès du ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural), de Souleymane Jules Diop (délégué auprès du Premier ministre en charge du PUDC).



Avec Matar Bâ, ministre des Sports, Aïssatou Sophie Gladima Siby, ministre des Mines et de la Géologie, Mbagnick Ndiaye ministre de l’Intégration africaine, du NEPAD et de la Francophonie, la région de Fatick ne pourra pas se plaindre de n’être pas représentée.



La région de Matam maintient ses deux portefeuilles. Mamadou Talla reste à la Formation professionnelle, à l’Apprentissage et à l’Artisanat. Dans le même temps, Yaya Abdou Kane récupère le ministère qu’occupait Abdoulaye Diouf Sarr ; il s’agit du ministère de la Gouvernance territoriale, du Développement et de l’Aménagement du territoire.



Thiès a trois ministères : les Forces armées avec Dr Augustin Tine (premier dans l’ordre protocolaire), Alioune Sarr, ministre du Commerce, de la Consommation, du Secteur informel et des PME, Ndèye Ramatoulaye Guèye Diop, ministre de la Bonne gouvernance et de la protection de la petite enfance.

Cette région a également deux postes de ministres délégués. Birima Mangara est délégué auprès du ministère de l’Economie et des Finances, en charge du Budget. Abdou Ndéné Sall est délégué auprès du ministre des Transports terrestres, du Désenclavement, en charge du Développement du Réseau ferroviaire.





