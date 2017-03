Réplique:Décidément,!!! Aliou Sall parle de lutte et non de Pétrole

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Mars 2017 à 23:18 | | 0 commentaire(s)|

Le ridicule ne tue pas dans ce pays!!! Avec le régime des Faye-Sall on aura tout vu. Après la Fameuse « o fagnin fagn fagn fagn fagn thia wathia thia » de votre frère Président du Sénégal, vous, maire de Guédiawaye, actuel Président des Collectivités locales et "candidat" à la future Presidence de l'Assemblée Nationale, avez osé nous raméner dans l'aréne. Est ce juste par ce que vous avez peur du vrai débat ou c'est nous qui avons élu une famille de..." MBEUR??

Mais, rien de ceci n'est étonnant car, n’ayant pas d’arguments et de vision pour changer la vie des populations de Guédiawaye, à qui vous aviez promis la tour Eiffel, vous, Aliou pétrole n'avez pas manqué de vous transformer en lutteur aprés avoir integré l’écurie pétro Tim qui est devenu un sujet tabou sous le coude de votre frére de Président.

Lors d'un de vos open presse, vous avez eu la maladresse de convoquer le President Malick Gakou dans votre jeu en oubliant que ce dernier n'a vraiment pas le temps de s'adonner à de tels enfantillages. Malick Gakou est trés occupé à reflechir sur les moyens de panser les blessures que les senegalais sont en train de subir à cause de la mal gouvernance de celui qui nous dirige aujourd'hui. Malick Gakou est occupé à proposer des alternatives capables de sortir le monde rural de la pauvreté et de l'enclavement dans lequel il se trouve. Pas de route, pas d'eau encore moins d'electricité, le paysan souffre et n'a pas le luxe de suivre un combat de lutte. Malick Gakou est occupé à proposer un programme qui eliminera les inegalités sociales et rèpondre ainsi à la demande sociale que Macky Sall considére comme son opposition, donc la laisse dans l'agonie. Le Président Malick Gakou est occupé par la question de l'emploi des jeunes qui ont fini de croire aux chiméres de Macky Sall. Le Président Malick Gakou est preoccupé par la situation de la femme senegalaise qui jusqu'en 2017, continuent de mourir sur les tables d'accouchement. Je pouvais continuer la liste des preoccupations de Malick Gakou et vous n'y trouverez point une seule qui vous sera consacrée. Juste pour vous dire cher Maire, que Malick Gakou n' a pas votre temps. L'adversaire de Malick Gakou ce n'est pas vous mais plutot le President Macky Sall qu'il compte bien remplacer en 2019 Inchallah.

Votre attitude et vos declarations démontrent encore votre ivresse du pétrole et votre manque total de respect vis à vis de cette population que vous administrez avec une motivation cachée. Ce que nous vivons ici à Guediawaye ne vous interesse nullement.

Rappelez vous de vos engagements avec Guediawaye et regardez autour de vous. Vous venez de faire trois années à la tête de la ville sans aucune réalisation structurante. Je vous défie de faire part de vos réalisations à la population de Guédiawaye.

Donc s’il vous plait, taisez-vous et travaillez. Vous n'avez pas besoin de battre campagne sitot si vous avez si confiance en vous et en votre bilan.

Si vous voulez un débat, dites à votre frére de l'organiser car c'est lui le vis à vis de Malick Gakou et je vous dis demblée que ce dernier emportera le dernier mot.

Quant à vous, consacrez vous à preparer votre défense car avec toutes les casseroles que vous trainez, l'aprés Macky risque d'etre rude pour vous. Armez vous de coton et d'alcool car vous risquez de faire un tour chez Ardo



Cordialement !!!

Mamadou DIOME, Guédiawaye

Convention Départementale des jeunes du Grand Parti



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook