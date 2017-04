Réplique, Fadel Barro et le message des populations de Colobane Fadel Barro, coordonnateur du mouvement Y en a marre s'est prononcé sur les indignations exprimées par les populations de Colobane, qui se sont prononcées contre les rassemblements à la place de l'Obélisque.

" Les populations de Colobane, Gueule-Tapée, etc, nous les soutenons parce que c'est eux qui inhalent les gaz lacrymogène. Oui, quand il y a des émeutes, c'est eux qui en pâtissent, donc nous sommes solidaires de leur combat, et nous les comprenons parfaitement en tant que citoyens sénégalais. Seulement, elles parlent de manifestations non autorisées", soutient Fadel Barro.



Revenant sur l'emprisonnement de jeunes de Colobane, Fadel Barro souligne que "quand leurs enfants sont emprisonnés, que ces jeunes de Colobane sont condamnés parce qu'il y a eu le meurtre du policier, mais ils ne voient que tous ces leaders politiques qui organisent là-bas leurs manifestations"



Sur le même registre, il ajoute, " n'oubliez pas que le 23 juin 2016, Y en a marre avait lancé une campagne pour la libération des jeunes de Colobane. C'est à la suite de cette mobilisation appelée "Yoona ngi jeng" pour faire libérer les jeunes de Colobane suite à la libération de Karim Wade, que ces jeunes ont été acquittés. Donc, nous avons la conscience tranquille sur ce dossier parce que nous les avons trouvés en prison, soutenus, nous ne les avons jamais abandonnés". Et il invite les populations de Colobane à les rejoindre dans leur combat..



"Nous demandons à ces gens de Colobane qui ne sont pas d'accord avec cette façon de faire, de venir nous soutenir parce que ce rassemblement, justement, c'est pour venir exprimer ce qui ne va pas, pour venir dire ce qui ne les plaît pas", estime-t-il.



